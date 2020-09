SERIE C: si avvicina la composizione dei calendari

Originariamente prevista per il 10 settembre, la data per la presentazione ufficiale dei calendari di Serie C è slittata a seguito del caso Picerno-Bitonto. C’è attesa per conoscere la composizione ufficiale dei gironi e le partite che caratterizzeranno la stagione 2020/2021. Nelle ultime ore è stato ipotizzato il giorno di mercoledì 16 settembre. Se tale data non venisse confermata, nel corso della prossima settimana si dovrebbe comunque procedere con la composizione dei calendari. Fissato per il 27 settembre, invece, l’inizio del campionato ma attenzione all’AIC che minaccia di scioperare.

