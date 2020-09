CURIALE: termina l’avventura di Catania, tre stagioni in rossazzurro tra alti e bassi

Davis Curiale non è più un calciatore del Catania. L’attaccante nato in Germania alla fine ha ceduto alle lusinghe del Catanzaro, legandosi al club calabrese fino al 2022. Curiale si appresta a voltare pagina dopo tre stagioni trascorse alle pendici dell’Etna tra alti e bassi. Il bilancio definitivo lo vede autore di 103 presenze e 29 gol realizzati in competizioni ufficiali con la maglia rossazzurra.

Giunto nell’estate 2017 dal Trapani, nel suo primo anno a Catania il giocatore si mise subito in evidenza siglando 17 gol complessivi. Quel ricco bottino di reti gli permise di vincere lo “scettro” di capocannoniere del Girone C di Serie C nonostante la squadra allenata da Cristiano Lucarelli non fu in grado di raggiungere l’obiettivo promozione. Curiale rappresentò il terminale offensivo di un collettivo capace di tener testa al Lecce di Liverani per tutto l’arco del torneo, pur venendo meno nel momento decisivo.

Successivamente il giocatore visse una stagione opaca, caratterizzata dal dualismo con Marotta e il disordine tattico di quella squadra. Alla fine i gol furono soltanto 7, ovvero meno della metà di quelli siglati l’anno precedente. La scorsa stagione, dopo aver bagnato l’esordio con un gol in Coppa Italia al Fanfulla, Curiale si è sbloccato con il ritorno di Lucarelli in panchina: due gol nel mese di novembre seguiti da altri due sigilli consecutivi ai danni di Potenza ed Avellino.

Un infortunio al ginocchio lo ha messo fuori combattimento per più di un mese, proprio nel momento cruciale della stagione, salvo poi tornare in tempo per disputare i play-off e congedarsi con uno spezzone di partita in Coppa Italia. Nelle scorse ore Curiale ha salutato Catania attraverso una lettera di commiato. Dalle sue parole traspare grande affetto nei confronti del club e della piazza etnea, con cui il giocatore è entrato in empatia dando vita ad un legame profondo e sincero.

