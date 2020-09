EX ROSSAZZURRI – Escalante assicura: “Sono maturato dopo Catania”

A Catania non riuscì ad esprimersi ad alti livelli, probabilmente pagando le difficoltà incontrate dal collettivo. Oggi è un calciatore della Lazio. Parliamo del centrocampista argentino Gonzalo Escalante, molto carico per il ritorno in Italia dopo cinque stagioni vissute tra le fila degli spagnoli dell’Eibar:

“Sono contento di essere qua, è un sogno. La Lazio per me è sempre stata di un livello top e quando ho saputo che mi voleva non ci ho pensato un secondo. Sono veramente felice. Vediamo come sarà quest’anno. Il calcio italiano è diverso dalla Liga. Rispetto all’esperienza di Catania sono cambiato, sono più maturo, farò tutto quello che mi dirà il mister. Sono pronto per questa nuova avventura in Italia”.

