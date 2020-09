CURIOSITA’: da Leonardo ad Alessandro, stavolta Gatto è nel sacco

Esattamente la scorsa estate il Catania fu praticamente ad un passo dall’ingaggio di Leonardo Gatto, esterno offensivo ora in forza alla Triestina. I rossazzurri erano vicini alla definizione dell’affare, con la Virtus Entella favorevole alla risoluzione del contratto liberando il giocatore in direzione Catania. Poi però la Triestina ha formulato un’offerta ritenuta migliore dal diretto interessato e il tutto è sfumato sul più bello. Gli etnei concentrarono, allora, le attenzioni su Davide Di Molfetta.

In questa sessione di mercato il Catania ha reperito un altro Gatto e qualcuno lo aveva confuso proprio con l’ex Entella: Alessandro, attaccante anche lui ma con caratteristiche diverse e più “gollifero”. L’auspicio è che sia il profilo giusto per l’attacco di mister Giuseppe Raffaele. Sicuramente le motivazioni non mancano a questo ragazzo, consapevole di avere effettuato un salto di qualità importante e che proverà a giocarsi fino in fondo le proprie carte.

