CURIOSITA’: Reginaldo 15 volte avversario del Catania, quel gol a Trapani è ancora indigesto…

In ben 15 occasioni l’attaccante Reginaldo ha incontrato il Catania da avversario. Sin dai tempi in cui militava in Serie A, indossando le casacche di Fiorentina, Parma e Siena. Successivamente – in B e C – ha vestito le maglie di Treviso, Paganese, Trapani e Reggina con un bilancio di 6 vittorie, 5 pareggi e 4 risultati favorevoli al Catania. Due i gol rifilati ai rossazzurri da Reginaldo. Ininfluente quello risalente al campionato di C 2017/18, visto che al “Massimino” gli etnei seppero imporsi per 2-1 contro la Paganese grazie alla reti di Paolucci e Biagianti che firmarono il successo in rimonta. Dal retrogusto amaro, invece, il gol che permise al Trapani di fissare sul 2-0 un importante derby siciliano che valse le posizioni d’alta classifica. Era l’1 dicembre 2017, curiosamente fu Tommaso Silvestri – difensore ora in forza al Catania – a sbloccare il risultato, prima del raddoppio del brasiliano al 42′. Punti che pesarono per l’Elefante nell’economia di quel campionato, vinto dal Lecce.

VIDEO: gol di Reginaldo al Catania nel derby di Trapani (2017)

