SERIE C: la Paganese, avversaria del Catania domenica prossima, ko per 5-1

La Paganese ha sostenuto l’ultimo allenamento settimanale nel pomeriggio, che come da programma si è svolto insieme alla Salernitana, disputando una partita amichevole terminata con il risultato di 5-1 in favore della formazione granata. Gaeta unico marcatore azzurrostellato. L’ex Catania Aya, Di Tacchio, Djuric, Cicerelli e Cernigoi il gol per la Salernitana. Si é concluso così il ritiro di preparazione al campionato 2020-21 della Paganese, che tornerá ad allenarsi martedí nel pomeriggio, quando l’intero gruppo di sottoporrá, come da protocollo ai test Anti-Covid19. Sarà l’occasione per cominciare a preparare l’esordio in campionato col Catania.

