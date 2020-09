DE FRANCESCO, sempre più vicino l’addio alla Reggina: “Tempo al tempo, ognuno avrà quel che si merita…”

“Ognuno raccoglie ciò che semina. Tempo al tempo e ognuno avrà quel che si merita….”. Così, sui social, il centrocampista Alberto De Francesco in uscita dalla Reggina. Messaggio che allontana sempre di più l’ex giocatore dello Spezia dal club amaranto, in cerca di un progetto importante per rilanciarsi. Il Catania sta ragionando sulla possibilità di portare a termine la trattativa, trattandosi di un profilo gradito sia alla dirigenza che al tecnico Giuseppe Raffaele. Il calciatore classe 1994, dal canto suo, scalpita per ripartire alla grande mettendo le qualità di cui dispone al servizio della prossima squadra in cui giocherà.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***