EX ROSSAZZURRI – Lucarelli (Ternana): “Facile convincermi a venire qui, Bandecchi pronto a fare investimenti importanti”

L’ex tecnico rossazzurro Cristiano Lucarelli spiega quanto sia stata determinante la presenza del Presidente Stefano Bandecchi nell’accettare il trasferimento dal Catania alla Ternana, ai microfoni di Sky Sport:

“È stato facile convincermi a venire qui a Terni, perché ho visto negli occhi del Presidente Bandecchi un entusiasmo incredibile, che non ho mai visto negli occhi di altri presidenti precedenti. Per la prima volta, ho potuto conoscerlo di persona e lui si è detto disposto a fare investimenti importanti per fare il salto di categoria. Non sta lesinando sforzi per rinforzare la squadra e questa per me è un’anomalia, considerando che la maggior parte dei Presidenti tende a lamentarsi dei costi e delle spese soprattutto in questo periodo”.

