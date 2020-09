LA DOMENICA ALLO STADIO: “Torneremo, è una certezza”

“Torneremo. Non è una promessa: è una certezza”. Parole pubblicate (con annesso video) da La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, che anticipano la piena vicinanza alla squadra sugli spalti quando questo sarà reso possibile dal Governo. I tifosi non tornano al “Massimino” dal lontano 1 marzo 2020, data in cui i rossazzurri vinsero in extremis al cospetto della Vibonese. Era un Catania lanciatissimo che, poi, vincendo a Bisceglie concluse purtroppo anticipatamente il campionato per via dell’emergenza Covid-19, prima di ripartire dai Play Off a porte chiuse.

—Attendere qualche secondo per il caricamento del filmato—

Torneremo. Non è una promessa: è una certezza. Posted by La domenica allo stadio on Wednesday, 2 September 2020

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***