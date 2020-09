FOLLIERI: “Foggia, prenderemo il 100% delle quote…”

Raffaello Follieri non molla. Sfumata l’acquisizione delle quote del Calcio Catania, l’imprenditore pugliese conferma la volontà di entrare nel mondo del calcio attraverso il Foggia. Queste le sue parole a foggiacittaaperta.it: “Prenderemo il 100% delle quote e non capisco questa avversione nei nostri confronti, iniziata qualche anno fa. L’acquisizione è in dirittura d’arrivo, i fondi sono già a disposizione in Italia. Ora dipende solo dal tempo che il notaio inglese impiega a ottenere le postille sul documento notarizzato e per la trasmissione ai due notai italiani”.

