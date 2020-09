MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali di mercoledì 30 settembre

Nella giornata di mercoledì 30 settembre si sono concluse varie operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, il Palermo ha reso noto l’ingaggio del difensore Michele Somma, il quale ha sottoscritto un contratto triennale con il club di viale del Fante. Il Catanzaro ha trovato l’intesa con il Lecce per il prestito del difensore Davide Riccardi, lo scorso anno al Venezia. Il Teramo ha sfoltito ulteriormente la rosa con la cessione di Riccardo Martignago al Ravenna. L’attaccante era stato sondato dal Catania durante la sessione di calciomercato. Inoltre gli abruzzesi hanno ceduto il portiere Ahmed Mejri e il difensore Marco Sabatini, entrambi classe 2001, al Pineto. La Cavese comunica di avere risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Vincenzo Polito. La Vibonese ha preso dal Cesena il portiere Leonardo Marson, mentre la Casertana ha risolto i contratti di Andrea Petta e Antonio Zito. Colpo Francesco Orlando, infine, per la Juve Stabia. L’attaccante classe ’96 è stato prelevato in prestito dalla Salernitana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***