MERCATO IN USCITA: chi rimane da piazzare dopo gli addii di Mujkic e Barisic

Il Catania ha ufficializzato nelle ultime ore le risoluzioni consensuali dei contratti di Adis Mujkic e Maks Barisic. Dopo la cessione a titolo temporaneo del giovane Salvatore Simone Pino alla Lazio Primavera, torna a muoversi quindi il mercato in uscita dei rossazzurri. Restano da piazzare altrove Jacopo Furlan, Andrea Mazzarani (entrambi diretti al Livorno, a meno di colpi di scena clamorosi), Bruno Vicente, Gian Marco Distefano, Alessio Curcio e Davis Curiale. Non si escludono ulteriori trasferimenti. Ad esempio qualche giovane in cerca di minutaggio o lo spagnolo Miguel Ángel Martínez qualora il Catania decidesse di reperire un altro portiere. Inoltre in queste ore si parla di un possibile scambio con la Ternana tra Luca Calapai ed Emanuele Suagher.

