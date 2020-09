IZCO (Video): “Catania, non sono mai andato via veramente…”

Un legame indissolubile, quello tra Mariano Izco ed il Catania. Il centrocampista non sarebbe assolutamente andato via dalla Sicilia sei anni fa, quando la società decise di cederlo al Chievo Verona. Da allora il cuore di Izco è sempre rimasto sotto il vulcano. Adesso il sogno di tornare fisicamente ad indossare la maglia del Catania è diventato realtà. “Non sono mai andato via veramente”, ribadisce sui social attraverso un video che testimonia tutta la voglia spasmodica di difendere i colori rossazzurri con la numero 13 in bella evidenza.

