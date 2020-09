DA ‘LA SICILIA’ – Reginaldo: “Entusiasmo, collaborazione e voglia di vincere per il Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’esperto attaccante brasiliano Reginaldo rilascia un’intervista al quotidiano, ripercorrendo le tappe più significative della carriera dalla Serie A alla C passando per le esperienze in Giappone e Brasile. Parole d’elogio per il tecnico ex Catania Marco Giampaolo che lo ha lanciato a Treviso. Inoltre si sofferma sulla decisione di sposare il progetto Catania.

“Il Catania mi ha cercato spesso? Erano voci, di proposte vere non ne ho ricevute. Sarei arrivato prima. Questa è una città bellissima, il club ha una storia importante. Mi ha convinto la dirigenza, poi la chiamata del tecnico Raffaele mi ha riempito d’orgoglio. A Catania ritrovo Claiton. Abbiamo cominciato insieme in Brasile, siamo arrivati in Italia insieme, ci siamo inseguiti ogni anno ma a Catania finalmente per la prima volta siamo compagni di squadra. Cosa darò al Catania? Entusiasmo, collaborazione e voglia di vincere”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***