DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Angelozzi: “Raffaele bravo, il nuovo Catania ha le basi giuste. Awua e Biondi…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

L’ex dirigente del Catania Guido Angelozzi, che ha recentemente lasciato lo Spezia dopo averlo portato per la prima volta in Serie A, si sofferma sulle ambizioni del Catania in vista del prossimo campionato attraverso il quotidiano locale:

“Le questioni societarie non le conosco, ma ho visto grande impegno, sacrificio ed oculatezza. Sul piano dell’organizzazione tecnica, il direttore Pellegrino e il suo staff stanno lavorando bene. Bisogna considerare il budget da impiegare su un mercato difficile, visto che impone la lista con 22 giocatori. I dirigenti hanno preso calciatori validi, di categoria, non ci sono grandi nomi, ma sostanza per una C da combattimento. Bari e Palermo hanno una possibilità economica consolidata per andare in B. Il Catania potrà crescere strada facendo. Raffaele è bravo, un ragazzo che lavora dalla mattina alla sera. Il nuovo Catania ha le basi giuste. Se tengono Biondi fanno un bel colpo. Awua? Me lo hanno chiesto quando ero allo Spezia, ma su di lui ora ci sono alcuni club di B”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***