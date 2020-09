DA ‘LA SICILIA’: mercato, in arrivo Sarao e Maldonado. Tacopina, si attende proposta

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Dopo il perfezionamento degli ingaggi di Andrea Zanchi, Alessandro Albertini ed Alessandro Gatto, dovrebbe essere la volta buona per formalizzare gli accordi con Manuel Sarao e Luis Maldonado. L’attaccante della Reggina è vicino al Catania, così come il centrocampista ecuadoriano per il quale è stata battuta la concorrenza di club di categorie superiori come Spezia ed Empoli. Potrebbero trasferirsi a Livorno Andrea Mazzarani e Jacopo Furlan, tra i possibili acquisti sempre attuale il nome di Luigi Silvestri (Potenza). Lunedì è stata presentata la Catania Card e, intanto, per formare il nuovo Consiglio d’Amministrazione si attende la risposta di Joe Tacopina che arriverà non prima di un mese.

