DA ‘LA SICILIA’ – Pinto: “Sarà un anno di lotta, tutt’altro che una Serie C”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Sarà un anno di lotta”. Così titola il quotidiano locale con riferimento all’intervista concessa dal laterale sinistro Giovanni Pinto. “Una Serie C complicata, la presenza di squadre che hanno storia, ambizioni e tradizione rende il girone meridionale tutt’altro che una C – afferma il giocatore – Spero nella spinta dei tifosi. Difesa con tante conferme? E’ un vantaggio, ci conosciamo bene. Siamo pronti a darci una mano tra noi. Il gol? Sarei felice, ma si deve collocare innanzitutto il successo della squadra. La Sigi sta facendo miracoli per far collimare ogni particolare”.

