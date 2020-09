DA ‘LA SICILIA’ – CALCIO CATANESE: Acireale, Buffa speranzoso di vincere il campionato. Il Biancavilla vuole divertire. Paternò squadra rodata

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Finestra sulla Serie D. Tra i giovani più promettenti in casa Acireale figura il palermitano Simone Buffa, che ricava impressioni positive sulla composizione dell’organico granata: “Credo che la squadra sia completa in tutti i reparti, inoltre ho trovato ottimi calciatori e bravissimi ragazzi. Abbiamo tutto per vincere. A centrocampo mi trovo bene con Bucolo, Ott Vale e Barbagallo. Mi rivedo in Tonali, sarebbe bello intraprendere una carriera come la sua. Intanto i miei sforzi si concentreranno sull’Acireale e spero tanto di vincere il campionato”.

Alessandro Santagati, Direttore Generale del Biancavilla, svela gli obiettivi stagionali del club gialloblu che parteciperà anche quest’anno al campionato di Serie D. “Squadra al gran completo – dice – ed ha una sua forma ben consolidata con gli schemi disegnati dal nostro allenatore Basile. Obiettivo salvezza tranquilla, abbiamo tesserato giocatori che ci faranno divertire”. Un ulteriore rinforzo arriva dalle giovanili della Reggina: Ettore Mazzeo, terzino sinistro classe 2002. Ieri, intanto, in amichevole è stato sconfitto l’Atletico Biancavilla per 7-0.

Cresce l’attesa a Paternò per l’avvio di stagione. C’è ancora tanto da lavorare e migliorare, ma il tecnico Gaetano Catalano è fiducioso. Il Presidente Ivan Mazzamuto, invece, spera di riaprire lo stadio al pubblico. “Anche perchè – sottolinea – la nostra capienza con 1000 posti ci permette di giocare in sicurezza”. A proposito del valore della squadra, Mazzamuto afferma di avere una formazione “già rodata. Tutti ci conosciamo, abbiamo inserito pochi elementi, quelli giusti e per noi questo rappresenta un vantaggio iniziale. Li vedo già in ottima forma”.

