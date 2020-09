DA ‘LA SICILIA’ – Raffaele: “Bene per 50 minuti, campo impraticabile e difesa da registrare”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Mister Giuseppe Raffaele commenta al quotidiano la sorprendente sconfitta casalinga riportata contro il Notaresco:

“Abbiamo fatto bene per 50 minuti, poi siamo calati a livello fisico. E’ da mettere in conto che si trattava della prima uscita, con un campo impraticabile siamo arrivati fino al 120′. Tutto sommato abbiamo tenuto bene. Positiva è stata la voglia di lottare che ci hanno messo i ragazzi. Passaggio in corsa dalla difesa a 3 a 4? Dettato dalla fatica che facevamo in mezzo al campo nel secondo tempo anche per via del terreno di gioco impraticabile. Tante assenze hanno pesato e il reparto arretrato va ancora registrato. C’è poco tempo e molto da lavorare”.

