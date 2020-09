DA ‘LA SICILIA’: Sarao, intesa ormai raggiunta. Salandria verso Viterbo. Luigi Silvestri più vicino? Niente soldi per Gomez

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale ribadisce che l’operazione d’acquisto di Manuel Sarao è ormai in dirittura d’arrivo, in attesa del definitivo via libera della Reggina. Lunedì dovrebbe essere il giorno del trasferimento dell’attaccante in Sicilia. Sempre in tema di calciomercato, sfuma per il Catania la possibilità d’incassare i quattro milioni provenienti dalla cessione di Alejandro Gomez dall’Atalanta all’Al-Nasr. Il club rossazzurro vanta una percentuale sulla futura vendita di Gomez, ma il ‘Papu’ ha deciso di non lasciare Bergamo. Per quanto concerne la difesa, un paio i giocatori sul quale il Catania ha puntato gli occhi ma il più vicino a Torre del Grifo sarebbe Luigi Silvestri (Potenza). Salandria dovrebbe passare alla Viterbese. Restano da piazzare altrove Barisic (timido interesse Feralpisalò), Vicente, Curcio e Curiale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***