DA ‘LA SICILIA’: Sigi, debiti azzerati entro dicembre. Su Pagliara e Biagianti…

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Molti dei rappresentanti della Sigi sono stati ospiti del quotidiano. E’ emerso che azzerare i debiti entro la fine dell’anno solare è l’obiettivo, tenendo fuori ovviamente la cifra rateizzata di 26 milioni per completare il pagamento di Torre del Grifo Village. Un migliaio, finora, le Catania Card sottoscritte. Previste iniziative popolari per i tifosi. Il 26 settembre si terrà l’open day a Torre del Grifo, in realtà però il polifunzionale è già attivo con palestre, piscine, Spa e centro di riabilitazione che sono in moto. Verranno sistemati anche trofei, maglie e cimeli storici all’interno del Village. Possibili accordi con l’Università, l’Academy verrà curata nei particolari. Il progetto a lungo termine del dottor Fabio Pagliara sarà ripreso, ribadendo la centralità del ruolo del dirigente in Sigi, mentre sul futuro di Marco Biagianti rimane valida la proposta di un triennale da allenatore delle giovanili, ma il calciatore vuole giocare ancora.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***