LE MURA: “Tacopina, il tempo ci darà le risposte. Faremo un grande campionato, sul mercato soddisferemo tutte le richieste del mister”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dello staff tecnico della prima squadra, prende la parola anche l’Amministratore Unico del Calcio Catania Nico Le Mura:

“Finalmente parliamo di calcio e non di conti economici. Abbiamo riorganizzato tutti i settori dopo avere trovato le macerie. Lavoriamo tutti i giorni, 24 ore su 24. Siamo una società presente. Sull’area sportiva ci sentiamo molto sicuri, i dirigenti hanno autonomia decisionale sugli acquisti. Il mister ha fatto delle richieste e lo acconteremo su tutto. Il mercato chiude il 5 ottobre, sappiamo di dovere lavorare in un certo modo. Per quanto riguarda l’area amministrativa stiamo lavorando in sinergia con il personale. I conti non erano dei mgliori ma abbiamo fatto tanto in un mese e mezzo e riorganizzato l’area sanitaria, riportando alcuni medici top”.

“Tacopina? Persona splendida ed avvocato in gamba. Posso dire anche che noi siamo il Calcio Catania e Sigi farà ancora diversi sforzi. Andiamo avanti con la nostra automonia. Abbiamo firmato un patto di riservatezza, nel tempo capiremo determinate situazioni. Noi ci siamo e faremo la nostra parte fino in fondo. Se son rose fioriranno. Siamo presenti su tutto. Abbiamo la priorità di creare affiliazione con società minori nell’hinterland catanese e non solo. C’è un programma serio e definito da portare avanti, parliamo poco e ce ne scusiamo ma il lavoro è tanto. Cerchiamo di essere diversi dal passato con più fatti e meno parole. Il clima è sereno come non succedeva da anni, tutti i nostri dipendenti lo possono testimoniare. Restano da risolvere alcune questioni come la Catania Servizi. Risolti questi problemi faremo il CdA. Lavoriamo in sinergia tutti. Lavoriamo anche sui conti, nessuno è stato abbandonato. Primo posto? Può essere una fantasia o l’obiettivo principale, sappiamo dentro di noi cosa vogliamo. E Catania non è una piazza che può ambire alla salvezza. Vediamo cosa riusciremo a fare. Ci affidiamo a Raffaele, Pellegrino e Guerini che stanno lavorando tanto. Possiamo rassicurare città e tifosi che faremo un grande campionato, questo è certo”.

