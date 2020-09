MALDONADO: “Devo la mia crescita soprattutto a Italiano. Un sogno quella foto con Maxi Lopez…”

Abbiamo già realizzato una scheda completa sul profilo del neo acquisto del Catania Luis Alberto Maldonado Morocho, centrocampista nato a Pasaje – in Ecuador – il 15 maggio 1996. Una curiosa intervista risalente ad un anno fa, quando militava tra le fila dell’Arzignano Valchiampo in Serie D, aiuta a conoscerlo meglio. Ne riportiamo le parti salienti, tratte dal sito sarannofamosicalcio.com:

“A chi devo la mia crescita? Beh, soprattutto a Vincenzo Italiano. E’ stato lui a credere in me l’anno scorso, a insistere sul fatto che dovessi tirare di più da fuori, provare la botta dalla distanza, calciare le punizioni. E’ stato fondamentale per me, lo ritengo un allenatore preparatissimo, che lavora tantissimo per raggiungere gli obiettivi. Anche con Di Donato ho un ottimo rapporto, sono due tecnici che hanno una carriera alle spalle importantissima, hanno giocato in serie A. Hanno esperienza, sono preparati, hanno sempre tanti consigli utili da dare”.

“La mia esperienza al Chievo? Ho fatto sia la Primavera che gli allenamenti in prima squadra, non potevo crederci. Organizzazione fantastica, giocatori fortissimi, ai primi allenamenti chiedevo le foto a tutti, Maxi Lopez ad esempio. In Sudamerica è un idolo, quando ho mandato la foto ai miei cugini stentavano a crederci, pensavano fosse uno scherzo. Era un sogno, io in foto con un calciatore che aveva giocato con il Barcellona…”.

“Penso che la mia qualità migliore sia il tiro da fuori, sono un centrocampista tecnico, un play. Mentre ritengo di poter crescere ancora dal punto di vista fisico. A quale giocatore mi ispiro? Da un punto di vista tecnico a Noboa, anche lui regista ed ecuadoriano come me. Ha giocato nel Rubin Kazan e fa parte della Nazionale. Poi non posso non citare Caicedo, ora alla Lazio, ma soprattutto Antonio Valencia. Nessuno in patria ha fatto una carriera come la sua, lui resta un idolo per tutta la nostra gente”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***