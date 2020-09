SARAO: non convocato dalla Reggina, sempre più vicino al Catania

La Reggina si prepara a scendere in campo per affrontare, in amichevole, il Benevento neo promosso in Serie A allo stadio “Vigorito”. Fischio d’inizio fissato per oggi, sabato 12 settembre, alle ore 19. Ebbene, dando un’occhiata all’elenco degli amaranto convocati da mister Domenico Toscano, ci accorgiamo che tra gli assenti spicca l’attaccante Manuel Sarao, concreto obiettivo di mercato rossazzurro. A conferma che il giocatore è ormai sempre più in uscita dalla Reggina. Entro lunedì, lo ricordiamo, dovrebbe raggiungere Torre del Grifo Village per iniziare l’avventura con la maglia del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***