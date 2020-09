MBENDE: “Grazie Catania, un grande in bocca al lupo per il futuro”

Moïse Emmanuel Mbende ha ufficialmente lasciato Catania accettando la proposta della Viterbese. Il difensore, quindi, non farà parte dell’organico rossazzurro per la stagione 2020/2021 dopo avere disputato un solo campionato ai piedi dell’Etna. Mbende ne approfitta per salutare i tifosi via social:

“Penso che sia arrivato il momento di ringraziare tutti i tifosi del Catania Calcio che nella mia breve presenza mi hanno dimostrato costantemente il loro affetto. GRAZIE anche alla società che mi ha permesso di approdare in Italia e ai vari tecnici e staff con cui ho lavorato. Vi saluto tutti con grande affetto, facendovi un grande in bocca al lupo per il futuro”.

