MERCATO: asse Catania-Reggina, giorni di valutazioni

Abbastanza traffico lungo il percorso Catania-Reggio Calabria con diversi calciatori della Reggina che rappresentano profili graditi alla società rossazzurra, o proposti dal club amaranto. Si sta ragionando su Manuel Sarao, punta ex Monopoli richiesta da altre squadre di Lega Pro ma che ha già dato la propria disponibilità a dire sì al Catania. Il centrocampista Alberto De Francesco è un altro elemento che piace all’Elefante, così come non si scarta la pista che porta al duttile difensore Edoardo Blondett, che ha già vestito i colori rossazzurri. La Reggina avrebbe inoltre proposto al Catania il cartellino di Abdou Doumbia, prendendo anche in considerazione l’ipotesi di puntare sull’esperienza del brasiliano Reginaldo. Insomma, tanti i nomi in ballo. Nei prossimi giorni si sbloccherà sicuramente qualcosa sull’asse Catania-Reggio.

