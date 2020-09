MERCATO: il punto sulla difesa, rinforzi a breve per Raffaele

Non possono bastare i soli Tommaso Silvestri e Mario Noce. Il settore centrale del reparto arretrato necessita chiaramente di essere completato (almeno 2-3). Il Catania si sta muovendo con grande attenzione sul mercato, consapevole che servono pedine di sicuro affidamento in un reparto fondamentale. Sfumato Pasquale Fazio destinato al Catanzaro, Luigi Silvestri (Potenza) e Nicholas Allievi (Juve Stabia) sono solo alcuni dei nomi seguiti. Piace molto Carlo Pelagatti, ex rossazzurro attualmente in forza al Padova, ma si guarda anche ad un profilo giovane in Serie A e contatti sono stati avviati con qualche elemento che milita nel campionato cadetto, alcuni dei quali preferiscono non lasciare la B. Modibo Diakité, che ha recentemente lasciato la Ternana non rinnovando il contratto in scadenza, rappresenta un’altra idea. Piaceva l’ex Piacenza Luca Milesi, anch’egli svincolato, ma quest’ultimo ha raggiunto l’accordo con il Modena. Forte pressing per Davide Bertoncini della Reggina.

