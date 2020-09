MERCATO: cessione Curcio, le ultime

Preso atto della decisione assunta dal Catania di privarsi del cartellino di Alessio Curcio, non rientrando nei piani tecnici il giocatore non può fare altro che guardarsi intorno. A malincuore, dato che a Catania sarebbe rimasto con grande entusiasmo. Ma Curcio è un professionista ed accetta qualsiasi scelta, intendendo ripartire da una squadra di fascia alta.

Come confermato dal procuratore Giovanni Tateo ai nostri microfoni, in questo momento sul giocatore si registra il concreto interesse di Alessandria e Modena. Entrambe le società non lo considerano una prima scelta ma, se dovessero persistere le difficoltà incontrate per chiudere gli obiettivi primari, ecco che si fionderebbero con decisione su Curcio. Nel frattempo il Foggia e un paio di altri club non partecipanti al girone C riflettono sul profilo del ragazzo. Ma Alessandria e Modena restano i club principalmente interessati.

