MERCATO: chance di permanenza per Vicente?

L’incertezza sul caso Maldonado potrebbe cambiare le carte in tavola relativamente al futuro di Bruno Vicente. L’ex centrocampista della Juve Stabia è stato dichiarato in uscita, ma i dubbi legati al tesseramento di Maldonado potrebbero aprire uno spiraglio verso la permanenza in Sicilia del brasiliano. Sceso in campo in Coppa Italia contro il Notaresco nel secondo tempo, Vicente figura nella lista dei convocati per Catania-Paganese e lo stesso tecnico Giuseppe Raffaele ha speso parole positive, alla vigilia del match, circa la prestazione offerta dal centrocampista mercoledì sera.

