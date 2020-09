ACCADDE OGGI (Video): 1 settembre 2019, per il Catania di Camplone primi tre punti casalinghi

1 settembre 2019. Vittoria sofferta, quella ottenuta dal Catania contro la Virtus Francavilla in occasione dell’esordio casalingo in campionato per la squadra allenata da Andrea Camplone. Francesco Lodi e Vincenzo Sarno rimontano il gol del vantaggio francavillese a firma di Leonardo Perez, permettendo alla squadra di mettere ulteriore fieno in cascina in termini di punti. Mister Camplone proseguì sul solco del 4-3-3 (attendendosi progressi sul piano del gioco) pur dovendo fare i conti con un avversario scorbutico, che scese in campo senza alcun timore reverenziale nei confronti dei rossazzurri. Quando ormai stavano scorrendo i titoli di coda del match, Zenuni calciò alto da pochi passi con grande rammarico ospite.

Catania-VirtusFrancavilla 2-1 #CataniaVirtusFrancavilla 2-1 – highlights Posted by Calcio Catania on Sunday, 1 September 2019

