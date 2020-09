MERCATO: Martignago, il Ravenna prova lo sprint

Profilo tenuto in considerazione dal Catania per eventualmente aggiungere un nuovo tassello nel reparto offensivo, l’attaccante del Teramo Riccardo Martignago piace molto al Ravenna. In queste ore la società giallorossa ha prodotto un’offensiva importante per cercare di strappare il giocatore alla concorrenza. Secondo le indiscrezioni raccolte da tuttoc.com, il Ravenna ha proposto un contratto triennale avvicinandosi al raggiungimento di un accordo.

