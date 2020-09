DA ‘LA SICILIA’: in arrivo Maldonado, anche Curcio in partenza. Su Maniero e Monachello…

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale fa il punto di mercato in casa rossazzurra, sottolineando che nelle prossime ore approderà in Sicilia il centrocampista Ivan Maldonado, ecuadoriano classe 1996 cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona, lo scorso anno in forza all’Arzignano Valchiampo (nella foto, ndr). Confermate le difficoltà ad arrivare a Theophilus Awua che dovrebbe cedere alle lusinghe della B, mentre si continua a discutere con il Catanzaro un possibile scambio di attaccanti con Curiale (prende maggiore consistenza l’ipotesi Mamadou Kanoutè). Riccardo Maniero ha dichiarato che, se tornasse, avrebbe un conto in sospeso ma da Torre del Grifo non trapela l’interesse dei dirigenti ad approfondire il discorso. Difficile arrivare a Gaetano Monachello, Michele Vano resta un obiettivo. In uscita Mazzarani, Barisic, il già citato Curiale e Mujkic. In forse Salandria. Curcio ai saluti (ha postato sui social una granita con una faccina triste che sa di addio, ndr). Luigi Silvestri e Nicholas Allievi obiettivi per la difesa.

