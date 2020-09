MERCATO: Maniero-Catania, per adesso non ci sono conferme

Da Pescara era rimbalzata la notizia di un presunto interessamento del Catania per l’attaccante Riccardo Maniero, che ha già indossato la casacca rossazzurra nella stagione 2014/15 quando venne prelevato nel mercato di gennaio facendo coppia in Serie B con Emanuele Calaiò. Il ragazzo si è svincolato dal Pescara e cerca nuova sistemazione. Magari qualche contatto col Catania c’è stato ma, ad oggi, non si registrano conferme concrete su questa pista in orbita rossazzurra.

