SERIE C – Bandecchi (Pres. Ternana): “Credo molto in Lucarelli. Spero non si giochi il 27 settembre e che l’AIC faccia un grande sciopero…”

Il Presidente della Ternana Stefano Bandecchi su Instagram, quando si avvicina l’inizio del campionato 2020/2021:

“Siamo in un girone infernale, che comunque a me diverte molto e mi piace perchè è cattivo, dove si può giocare e far vedere se si è qualcosa oppure si soccombe. Noi cercheremo di fare del nostro meglio, saremo competitivi per poter divertire il pubblico e ambire a risultati importanti, da guadagnare sul campo. E’ un gruppo tosto, difficile con moltissime società di spessore. La cosa più importante è affrontare al meglio soprattutto il girone di ritorno, per noi maledetto negli ultimi tre anni. Credo molto in Lucarelli, che ho voluto con forza, nella mia squadra e staff organizzativo. Aspettiamo il 27 settembre sperando di non giocare in quella data perchè mi auguro che l’AIC faccia un grande sciopero. La lista delle rose a 22 calciatori è una regola infame. Situazione che non può permettere ad una società seria di investire nella maniera giusta”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***