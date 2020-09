SERIE C: dietrofront, si gioca! Domenica sarà Catania-Paganese. La nota dell’AIC e le parole di Ghirelli

Sciopero revocato. Il campionato di Serie C parte regolarmente. Fino a ieri sera la notizia del rinvio della prima giornata era praticamente certa, ma nelle ultime ore un nuovo incontro tra le parti ha cambiato lo scenario. Domenica, pertanto, il Catania esordirà in campionato con la Paganese allo stadio “Massimino”. Determinante anche il tentativo di mediazione della FIGC.

“L’Associazione Italiana Calciatori – si legge in una nota dell’Aic – in considerazione dell’evoluzione delle trattative con la Lega Italiana Calcio Professionistico relativamente al noto problema delle liste dei calciatori professionisti utilizzabili, revoca lo sciopero indetto per la prima giornata di campionato, pur mantenendo lo stato di agitazione già in precedenza proclamato, in attesa dell’Assemblea delle Società di Lega Pro”.

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli aggiunge che “è un fatto estremamente positivo. Si è lavorato in sinergia per riuscire a raggiungere l’obiettivo comune di tornare a far rotolare il pallone in campo. La prossima settimana sono già state fissate due riunioni con le nostre società per confrontarsi e deliberare sulle proposte di modifica che con l’AIC, ai cui rappresentanti va il mio ringraziamento, abbiamo ragionato di apportare. Un ringraziamento particolare va al Presidente Gravina per l’importate contributo. Abbiamo dato, tutti insieme, un segnale di rispetto alla passione dei tifosi”.

A sbloccare la situazione l’impegno da parte della Lega Pro di tornare al tavolo della trattativa per riaffrontare la questione delle liste bloccate a 22 calciatori nelle rose delle squadre impegnate nel campionato di serie C. Sarà nuovamente l’assemblea di Lega a decidere il regolamento. Ci sarà un aumento dei posti disponibili per il tesseramento ma tenendo sempre gli elenchi a numero chiuso.

