VERSO CATANIA – PAGANESE: Erra, il tecnico dei campani finora imbattuto contro l’Elefante

C’è un’imbattibilità da infrangere per il Catania. Quella dell’attuale allenatore della Paganese Alessandro Erra che, nei tre precedenti ufficiali coi rossazzurri, fa registrare due vittorie ed un pareggio. Il 21 febbraio 2016 Catanzaro-Catania si concluse 0-0 allo stadio “Ceravolo” con il vento protagonista dell’incontro e Giuseppe Pancaro alla guida degli etnei. Il 2 aprile dell’anno successivo, invece, i giallorossi s’imposero per 2-1, sempre in Calabria. Al Catania non bastò la rete di Mazzarani, in risposta ai gol di Sarao (oggi rossazzurro, ndr) e Giovinco. La scorsa stagione, infine, Erra festeggiò i tre punti a seguito del 3-1 inflitto dalla Paganese al Catania: marcatori Scarpa, Stendardo, Guadagni e Dall’Oglio. Domenica pomeriggio, quarto atto Erra-Catania.

