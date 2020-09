ZANCHI: una vita in Serie C, la trafila tra Roma e Grosseto e la parentesi in Svizzera

Pur non avendo ancora giocato nemmeno un minuto tra le fila del Catania, Andrea Zanchi fa già parte del “grande libro” della storia rossazzurra in qualità di primo acquisto dell’era Sigi. L’esterno sinistro proveniente dal Rieti è stato individuato dalla dirigenza etnea come valida alternativa al pari ruolo Pinto nella corsia mancina.

Nato a Roma il 29 agosto 1991, Zanchi è transitato dalle giovanili della società giallorossa e del Grosseto prima di trasferirsi al Perugia. Ha vestito la maglia del Grifo per tre stagioni (58 presenze tra il 2010 e il 2013), con in mezzo una fugace parentesi in Svizzera nel Bellinzona (2 presenze in Challenge League nel 2012). La sua carriera è proseguita in terza serie tra Carrarese, Reggiana, Tuttocuoio, Matera, Gubbio, Südtirol, Pro Piacenza e Rieti, club in cui ha militato nelle ultime due annate collezionando 44 presenze e 2 gol.

Zanchi può ricoprire più ruoli nella zona sinistra del campo, abbinando qualità tecniche e atletiche all’interno di un contesto tattico strutturato. Il suo approdo in rossazzurro sicuramente coincide con grandi motivazioni sul piano personale e disponibilità a far parte di un progetto costruttivo delineato dal nuovo asset societario del Catania.

