DA BARI: “Tonucci, un ‘Guerriero’ in Puglia”

Tra gli attuali ex di Bari-Catania spicca Denis Tonucci. Dalla stampa pugliese, precisamente da tuttobari.com giungono parole importanti nel ricordo della sua esperienza biancorossa tra il 2015 ed il 2017. Si legge in particolare che “l’attuale difensore del Catania arrivò in Puglia dal Brescia nell’estate 2015. Guerriero fu subito il suo soprannome, perché Tonucci ci metteva l’anima. Non aveva certamente i piedi educati del suo quasi omonimo Bonucci, ma la grinta, il furore e la sua caparbietà compensavano ogni cosa. ‘Vogliamo undici Tonucci in campo’ era un simpatico motto della tifoseria, perché vedere impegnarsi quel ragazzo di Pesaro, alla sua prima esperienza al Sud, aizzava i tanti cuori biancorossi”.

“A volte non si viene ricordati per le valanghe di gol che si realizzano, neanche per delle prestazioni eccelse. A volte basta mettere il cuore, dare tutto quello che si ha”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***