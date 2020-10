AUTERI (all. Bari): “Col Catania non dovremo stare attenti, di più. E’ una delle migliori squadre del campionato”

Alla vigilia di Bari-Catania, attraverso i canali ufficiali biancorossi interviene l’allenatore dei pugliesi Gaetano Auteri:

“Dobbiamo essere capaci di creare e concretizzare, non concedere, prendere il controllo del gioco e giocare da squadra. Abbiamo obiettivi importanti da raggiungere del resto, ci sono tanti aspetti da curare e consolidare, dal modo di stare in campo all’approccio alle partite. Il Catania? Hanno giocato una buona partita con la Ternana, commettendo un paio di errori ma parliamo di squadra di qualità, dotata di giocatori importanti ed esperti, a partire dalla difesa con gente come Tonucci, Claiton, Silvestri, Pinto, Zanchi, Calapai. Hanno un buonissimo livello tecnico in mezzo al campo, calciatori di spessore anche in avanti come Sarao ed Emmausso. Ci confronteremo con una delle migliori del campionato, ma sono tante le formazioni di livello medio-alto rispetto al passato, una decina e tutte con qualità importanti. Il Catania è squadra da prendere con le molle, ben allenata che gioca le partite a viso aperto come noi, ti può fare male. Dovremo stare non attenti, di più. Mi auguro che sia una gara godibile”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***