CALCIO A 5: Meta Catania, ancora un ko per Biagianti e compagni

Nota ufficiale Meta Catania Bricocity

Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Samperi che, ancora una volta, non riescono a concretizzare la notevole mole di gioco prodotta. Ancora un boccone amaro da digerire e ancora una volta festival dello spreco sotto porta, oltre a grandi interventi di Dal Cin prima e Pasculli dopo. Cinica, robusta e spietata la Feldi Eboli sia nell’aprire le marcature alla prima disattenzione rossazzurra, sia a concretizzare il contropiede perfetto con il gol dell’ex Tres. Inutile l’assalto finale ancora della Meta Catania Bricocity che coglieva anche due pali, clamoroso quello di Musumeci, ma non riusciva a rimettere in piedi la gara.

META CATANIA BRICOCITY-FELDI EBOLI 1-2 (1-1 p.t.)

META CATANIA BRICOCITY: Ricordi, Rossetti, Cekol, Josiko, C. Musumeci, Silvestri, Baldasso, L. Musumeci, Baio, J. Suton, Quintairos, Baisel, Biagianti, Dovara. All. Samperi

FELDI EBOLI: Dal Cin, Moura, Romano, Dani Chino, Luizinho, Senatore, Caruso, Tres, Melillo, Chano, Caponigro, Pasculli. All. Riquer MARCATORI: 4’10” p.t. Caruso (F), 5’30” Baldasso (M), 9’10” s.t. Tres (F)

AMMONITI: Baldasso (M), Tres (F), J. Suton (M)

ARBITRI: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala), Gennaro Cefalà (Lamezia Terme)

CRONO: Fabio Alfio Sfilio (Acireale)

