CALCIO CATANESE: Coppa Italia Eccellenza, tracollo Aci Sant’Antonio. Pareggiano Acicatena e Giarre

Squadre della provincia etnea in campo per l’andata degli Ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. Pari con qualche rammarico per il Giarre che, fuori casa, portatosi in vantaggio al 3′ con Strano subisce la rete dell’1-1 dell’Igea al minuto 63 a firma di Genovese. Tracollo Aci Sant’Antonio che, tra le mura amiche, crolla per 5-1 contro il Siracusa. Puzzo (12′), Diallo (16′), Crudo (28′) e Palmisano (43′ e 58′) trafiggono senza pietà i padroni di casa, a cui non basta l’unica rete di Petrullo (80′). L’Acicatena sblocca il risultato sul campo di gioco dell’Enna al 10′ con Castello, ma al minuto 65 arriva l’1-1 di Amaya. L’Atletico Catania, infine, ha disputato un match valido per il recupero del girone B di Eccellenza andando a vincere di misura a Ragusa. Decisiva la realizzazione di Pavisich al 10′ della ripresa.

