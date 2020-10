CALCIO CATANESE: Serie D, tre punti per il Paternò

Paternò in campo per il recupero della terza giornata di Serie D, partita originariamente rinviata per la presenza di alcuni calciatori positivi al Covid-19. La formazione etnea ha ospitato il Dattilo, ottenendo una vittoria sofferta. Successo recante la firma del capitano Pino Truglio, entrato nel tabellino dei marcatori in chiusura di primo tempo. Un risultato importante, in un momento di piena emergenza per la formazione allenata da Catalano. L’1-0 finale consente al Paternò di salire a quota 6 punti in classifica, portandosi a -1 dal Dattilo.

