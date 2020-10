DEL GROSSO: “Bari, tre punti ottenuti non per demeriti del Catania”

Alessandro Del Grosso, ex Catania e Bari, lo avevamo sentito ai nostri microfoni alla vigilia del match. Dopo il 4-1 maturato al “San Nicola”, è intervenuto invece a tuttobari.com:

“E’ stato un match scoppiettante, in cui il Catania è partito molto bene ed ha fatto la sua partita. Ma stavolta ha trovato un Bari messo bene in tutto e per tutto, forse l’unica eccezione è stato proprio nel gol subito, un episodio particolare ma che può capitare. I biancorossi sono apparsi in piena forma sulle giocate e sugli uomini. I tre punti sono arrivati per le qualità espresse e non per demeriti dell’avversario”.

