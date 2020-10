CALENDARIO: Virtus Francavilla, Ternana e Bari. Il Catania è pronto a rimettersi in marcia

Dopo aver osservato il turno di riposo il Catania è pronto a rimettersi in cammino. I rossazzurri sono attesi da un trittico di partite impegnative che li vedrà dapprima in scena a Francavilla Fontana ospiti della Virtus e poi affrontare in successione Ternana (a Lentini) e Bari nel giro di pochi giorni. Si tratta di un autentico “tour de force”, tenendo conto che si giocherà tre volte in una settimana con consequenziale dispendio di energie psicofisiche. Nonostante il completo restyling tecnico e una preparazione al campionato priva di amichevoli, questa squadra ha dimostrato di possedere una buona tenuta sul piano atletico con ampi margini di crescita.

Dopo aver esordito con due vittorie su Monopoli e Juve Stabia e un pareggio casalingo all’esordio con la Paganese, adesso si alza il livello dei competitors. La Virtus Francavilla è una squadra dai valori tecnici secondari ma resta pur sempre un collettivo dall’intelaiatura collaudata. Ternana e Bari dispongono di organici completi in ogni settore del campo allestiti per competere ai piani alti della graduatoria. I galletti hanno già preso la testa della classifica e sin qui hanno dato prova di poter mettere le mani sulla vittoria del campionato. Il Catania sarà chiamato quindi a testare livello di crescita e ambizioni in tre gare che si preannunciano una più complessa dell’altra, benché i rossazzurri si sono dimostrati coesi e agguerriti nell’affrontare le battute iniziali di questo campionato.

