VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: quattro mesi dopo la battaglia del “Massimino”, di nuovo rivali in campo

Il 30 giugno scorso un Catania con gravi problematiche societarie decise di disputare regolarmente lo scontro Play Off con la Virtus Francavilla. La vecchia proprietà garantì la partecipazione agli spareggi promozione, da lì a poco si concretizzò il passaggio di consegne. Sul rettangolo verde di uno stadio “Massimino” deserto per via delle restrizioni anti-Covid, il Catania allora guidato da Cristiano Lucarelli ebbe ragione della compagine pugliese imponendosi per 3-2.

Gara ricca di gol ed emozioni che vide gli ospiti portarsi addirittura sul momentaneo 0-2. Merito delle punte di diamante Perez e Vazquez che, nel giro di 20′, sfruttarono due gravi amnesie difensive. Morale sotto i tacchi in quel momento per i rossazzurri che, tuttavia, seppero pian pianino rialzare la testa reagendo con orgoglio. Al 27′ Biondi accorciò le distanze, poi fu un rigore trasformato da Curcio a consentire agli etnei di pervenire al pareggio (56′). Nel finale ci pensò Pinto, al termine di una splendida azione personale, a chiudere il match regalando ai rossazzurri il passaggio al turno successivo. Una vittoria fortemente voluta, giusto premio alla generosità di un gruppo che, al netto di mille problemi e non vedendo un euro di stipendio da mesi, piegò la resistenza francavillese gettando il cuore oltre l’ostacolo. Con senso d’appartenenza e spirito di sacrificio collettivo, armi che il nuovo Catania di mister Giuseppe Raffaele dimostra di non avere smarrito.

