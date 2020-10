CAPUANO: “Bari più forte, ma Catania buona squadra”

Lotta promozione nel girone C di Serie e Bari-Catania, l’esperto allenatore Eziolino Capuano concede un’intervista ai microfoni di tuttobari.com intervenendo su entrambi i temi:

“In questo campionato ci sono Ternana, Bari ed Avellino che si elevano in maniera netta rispetto alle altre e definisco questa lotta un torneo a 3 squadre. Per qualità e potenzialità ritengo il Bari la più forte di questo lotto. Spesso si definisce questo girone un campionato di B2 ma solo per il blasone delle piazze se aggiungiamo Foggia, Palermo, Catanzaro e Catania. Delle tre favorite chi arriverà terza avrà fallito, chi seconda avrà perso e chi prima avrà fatto bene se non benissimo: sintetizzo così la lotta a 3 tra Bari, Ternana ed Avellino”.

“Bari-Catania? La sfida del San Nicola sarà la gara di cartello di questa giornata: il Bari è più forte ma il Catania è una buona squadra. Gli etnei hanno un ottimo allenatore, gente di calcio in società ed una squadra molto ben attrezzata”.

