CATANIA: chiesto il rinvio a giovedì del match con la Ternana

Il rinvio di Virtus Francavilla-Catania dalle 15.00 alle 20.30, causa Covid, ha comportato notevoli disagi per il Catania che, a poche ore dal fischio d’inizio, ha dovuto sostenere un altro ciclo di tamponi avendo sostenuto un lungo viaggio per raggiungere la Puglia e fare ritorno in Sicilia. Mercoledì, a distanza di pochissimo tempo, è previsto in calendario anche il match con la Ternana, da disputarsi a Lentini. Il Catania ha chiesto lo spostamento della gara al giorno successivo. Ci si attende, adesso, che la Lega venga incontro alle esigenze del club rossazzurro.

===>>> DA ‘LA SICILIA’ – Pellegrino: “Odissea rossazzurra in Puglia”

