DA ‘LA SICILIA’ – Pellegrino: “Odissea rossazzurra in Puglia”

Il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino sottolinea le difficoltà logistiche incontrate nella preparazione della trasferta di Francavilla Fontana, a seguito delle positività al Covid registrate, perdendo anche 8mila euro di biglietto aereo:

“Sono furioso. Aspettiamo le decisioni di un uomo d’equilibrio ed esperienza come Ghirelli. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto spero che la Lega possa posticipare la gara con la Ternana a giovedì. Ci è stato detto di partire e di ripetere i tamponi la domenica a Francavilla. Come si fa a non considerare il rischio di contagio collettivo durante il viaggio? Siamo stati 6 ore fermi sabato, 8 domenica, senza sapere quello che sarebbe successo con i tamponi fatti a mezzanotte. Non è l’ideale per vivere la vigilia di una gara”.

L’auspicio, in casa rossazzurra, è che la Lega dia l’ok per il rinvio a giovedì di Catania-Ternana. Si cerca di trovare una soluzione giusta e doverosa.

