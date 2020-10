CATANIA: contro la Ternana si giocherà ancora a Lentini?

Proseguono i lavori di manutenzione del manto erboso allo stadio “Angelo Massimino”, messo in ginocchio dalla pioggia torrenziale del mese scorso in occasione del match di Coppa Italia Catania-Notaresco. Proprio mercoledì, a seguito dell’indisponibilità dell’impianto sportivo etneo, il Catania si è accasato temporaneamente a Lentini per affrontare la Juve Stabia. L'”Angelino Nobile-Sicula Trasporti Stadium” ha accolto la compagine rossazzurra, la quale – giocando su un green in buono stato – ha ritrovato una vittoria che nel terreno di gioco lentinese mancava dal lontano 1995. Quello in programma mercoledì 21 ottobre contro la Ternana dell’ex Cristiano Lucarelli potrebbe essere l’ultimo match casalingo che l’Elefante giocherà a Lentini. L’utilizzo del condizionale è d’obbligo, perchè dipenderà dallo stato dei lavori al “Massimino”.

