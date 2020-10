CATANIA SOCIAL – Martinez al papà che non c’è più: “Ti porto con me, sei nella mia testa e nel mio cuore. Il meglio deve ancora venire”

Giovedì avrebbe festeggiato il compleanno. Miguel Angel Martinez rivolge un pensiero affettuoso al papà che non c’è più, esternandolo sui social:

“Auguri papà, ti penso ogni giorno della mia vita e cerco di seguire la strada giusta, grazie per avermi insegnato ad essere quello che sono, a lottare per ciò che è mio e a credere sempre in me stesso. Ieri (mercoledì per chi legge, ndr) sarebbe stato bello regalarti una vittoria, ma come hai sempre detto, non succede mai niente, il meglio deve ancora venire, con questa filosofia proseguo il mio percorso di lotta e sacrificio per me e soprattutto per te. Ogni vittoria, ogni momento in campo, ogni momento buono e cattivo mi ricorda te, in ognuno di loro c’è una lezione e una chiave per trasformare quelli buoni in qualcosa di meglio, e quelli cattivi nell’imparare a continuare a crescere. Sei sulla mia schiena quando gioco, con il numero 22, ma soprattutto sei nella mia testa e nel mio cuore. Buon compleanno campione mio, ti amo”.​

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***